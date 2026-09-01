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        Bulanık'ta 40 dönümlük alanda yapılacak mesire alanının temeli atıldı

        Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Koyunağlı köyünde, 40 dönümlük alanda yapılması planlanan mesire alanı projesinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Bulanık'ta 40 dönümlük alanda yapılacak mesire alanının temeli atıldı

        Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Koyunağlı köyünde, 40 dönümlük alanda yapılması planlanan mesire alanı projesinin temeli atıldı.

        Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, projenin yalnızca mesire alanı olarak değil, bölgenin kültürel ve manevi değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlayacak önemli bir sosyal alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Koşansu, "Bölgemize değer katacak bu tür projeler, kamu kurumları, vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde hareket etmesinin güzel bir örneğidir." dedi.

        Seyid Şeyh İdris Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde hayata geçirilecek projenin temel atma törenine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, Koyunağlı Köyü Muhtarı, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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