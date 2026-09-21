Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Bulanık'ta iki aile arasındaki 15 yıllık husumet barışla sonuçlandı

        Bulanık'ta iki aile arasındaki 15 yıllık husumet barışla sonuçlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 2011'de bir kişinin öldürülmesi sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Bulanık'ta iki aile arasındaki 15 yıllık husumet barışla sonuçlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 2011'de bir kişinin öldürülmesi sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

        İlçede 15 yıl önce Yıldız ve İlpars aileleri arasında yaşanan husumet, din görevlilerinin girişimleri sonucu giderildi.

        Aile bireyleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. İbrahim Camisi'nde düzenlenen törende kucaklaşarak barıştı.

        Kur'an-ı Kerim okunan törende konuşan İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, İslam dininin kardeşlik, birlik ve beraberliğe verdiği öneme dikkati çekti.

        Yaşanan olaylardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Yaman, "Gerçek manada istediğimiz İslam kardeşliğidir. Toplumda var olan hadiseleri ve olayları, husumetleri sulh ve barışla çözmek önemlidir. Bundan daha önemlisi, bu hadiselerden ders ve hikmet çıkarmak, bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gayret göstermektir. Barış ve sulh hepimizin isteğidir. Bu kardeşlik meselesini, birlik ve beraberliği sağlamak hepimizin en başta gelen görevi olmalıdır." dedi.

        REKLAM

        Kanaat önderi Faruk Kılınç da iki ailenin barıştırılması amacıyla uzun süredir görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bizim görevimiz insanların arasındaki kırgınlıkları gidermek, aileleri bir araya getirmek ve barışa vesile olmaktır. Çok şükür bugün burada bu güzel tabloya şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tören, okunan dua ve yemek ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Muş'a gelen öğrenciler görevlilerce karşılanarak yurtlara yerleştiriliyor
        Muş'a gelen öğrenciler görevlilerce karşılanarak yurtlara yerleştiriliyor
        Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı
        Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı
        Muş'ta "Su Sporları ve Plaj Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Muş'ta "Su Sporları ve Plaj Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Güneşte kuruttukları sebzeler gelir kapısı oluyor
        Güneşte kuruttukları sebzeler gelir kapısı oluyor
        Muş'ta 62. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı düzenlendi
        Muş'ta 62. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı düzenlendi
        Malazgirt'te Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Malazgirt'te Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi