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        Doğu'da 4 ilde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzenlendi

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10'uncu yılı kapsamında anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Doğu'da 4 ilde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzenlendi

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10'uncu yılı kapsamında anma programları düzenlendi.

        Van'da Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kurum amirleri, Akköprü Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kur’an-ı Kerim okunup duaların edildiği programda, Vali Balcı ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde şehit ve gazi aileleri için yemek programı düzenlendi. Ardından Hüsrev Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

        - Muş

        Kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Vali Avni Çakır, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özel, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, vali yardımcıları, şehit aileleri, gaziler ve kurum amirleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği programda Vali Çakır ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        - Bitlis

        Bitlis'te kültür merkezinde, Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) sergi ve "İrade bizim zafer bizim" konulu konferans düzenlendi.

        Serginin gezilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan konferansta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 10 yıl önce milletin hain darbe girişimine karşı verdiği eşsiz mücadeleyle 15 Temmuz destanının tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

        15 Temmuz 2016 gecesi milletin vatanına, bayrağına, bağımsızlığına yönelen hain darbe girişimine karşı büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Milletimiz demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. O gece meydanları dolduran milyonlar millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını açıkça göstermiş, birlik ve beraberlik içinde yazılan bu destan Türk milletinin hafızasında daima yaşayacak eşsiz bir kahramanlık örneği olarak ortaya konmuştur. Aradan geçen 10 yıla rağmen o gece ortaya konulan cesaret, fedakarlık ve kararlılık milletimizin hafızasında her gün tazeliğini korumakta, gelecek nesillere aktarılması gereken güçlü bir miras olarak yaşamaya devam etmektedir. Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz."

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise bu anlamlı günün milletin birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü tehdidin üstesinden gelebileceğini gösteren önemli bir dönüm noktası olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

        Ardından Vali Karakaya ve beraberindekiler, Bitlis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        İl Müftüsü Kadir Koçak'ın dua etmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakan Karakaya, Ulu Cami'deki mevlit programına katıldı.

        Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'daki camilerde okunan 2 bin 530 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

        - Hakkari

        Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Şehitler için Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda dualar edildi.

        Programa, ilçe Kaymakamı Volkan Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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