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        Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programı

        Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, "Gönül coğrafyamızda yaşananları hepimiz büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. İşte böyle bir dönemde bize düşen, aramızdaki kardeşlik hukukuna her zamankinden daha güçlü sahip çıkmaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programı

        Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, "Gönül coğrafyamızda yaşananları hepimiz büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. İşte böyle bir dönemde bize düşen, aramızdaki kardeşlik hukukuna her zamankinden daha güçlü sahip çıkmaktır." dedi.

        Topbaş, Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programında yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'yu vatan kılan büyük yürüyüşün başlangıcı olduğunu söyledi.

        Ülkenin dört bir yanından vatandaşların Malazgirt'e geldiğini belirten Topbaş, şunları kaydetti:

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        "Bugün burada, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini hep birlikte yad ediyoruz. Anadolu'yu bizlere vatan kılan büyük yürüyüşün başlangıcı olan Malazgirt, medeniyetimizin bu topraklarda hayat bulmasının, şehirlerimizin, ilim ve irfan merkezlerimizin yükselmesinin önünü açmıştır. En önemlisi, Malazgirt, birlik ve kardeşliğimizin zaferidir. Bugün dünyanın pek çok bölgesinde savaşların, çatışmaların ve büyük insani acıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Gönül coğrafyamızda yaşananları hepimiz büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. İşte böyle bir dönemde bize düşen, aramızdaki kardeşlik hukukuna her zamankinden daha güçlü sahip çıkmaktır. Bu kardeşlik hukukunun en önemli teminatlarından biri de asırlara dayanan devlet aklımız ve medeniyet tecrübemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu tecrübenin bizi bir arada tutacağına, millet olarak yolumuzu aydınlatacağına inanıyoruz. Kardeşliğimiz pekiştikçe Türkiye daha da güçlenecek, bu coğrafyada barışın, huzurun ve umudun sesi daha gür çıkacaktır."

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        Asırlar boyunca farklı kültürleri ve inançları barış içinde yaşatmış büyük bir medeniyetin mensupları olduklarını ifade eden Topbaş, bugün de bu medeniyet tecrübesiyle yeryüzünde barışa, adalete ve huzura yeniden öncülük edecek ruha ve kudrete sahip olduklarını vurguladı.

        Okçular Vakfı olarak Malazgirt'i yalnızca geçmişte kazanılmış büyük bir zafer olarak görmediklerini ifade eden Topbaş, şöyle devam etti:

        "Malazgirt'i, gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras ve istikamet olarak görüyoruz. Bu vesileyle, onuncusunu düzenlediğimiz 1071 Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri'ne sahip çıkan aziz milletimize, her yıl bizleri büyük bir misafirperverlikle ağırlayan Malazgirtli hemşehrilerimize, emeği geçen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Ahlat ve Malazgirt'in yeniden milletimizin buluşma adreslerinden biri haline gelmesinde ve bu tarihi şuurun yeni nesillere aktarılmasında ortaya koyduğunuz irade ve himayeleriniz için zatıalinize, şahsım ve Okçular Vakfımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim bu topraklardaki kardeşliğimizi daim eylesin. Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'yu bizlere vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt Zaferi'mizin 955. yıl dönümü kutlu olsun."

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