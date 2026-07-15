Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğluna seslenen Koçhan, "Oğlum, 11 yıldır senden haber alamıyoruz. Her neredeyseniz toplanın, gelin. Artık beklemenin anlamı yok. Bizi de bekletmeyin." dedi.

        Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum Osman, pişman olduğunu biliyorum. Dön gel, teslim ol. Senin için buradayım. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Muş Valisi Çakır, 10 yaşındaki çocuğun kaybolduğu Murat Nehri'ndeki arama ç...
        Muş Valisi Çakır, 10 yaşındaki çocuğun kaybolduğu Murat Nehri'ndeki arama ç...
        Murat Nehri'nde kaybolan Berat'ı arama çalışmaları 5'inci gününde
        Murat Nehri'nde kaybolan Berat'ı arama çalışmaları 5'inci gününde
        Muş'ta Murat Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Muş'ta Murat Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Malazgirt'te aç kurtlar sürüye saldırdı, 20 koyun telef oldu
        Malazgirt'te aç kurtlar sürüye saldırdı, 20 koyun telef oldu
        Alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
        Alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi