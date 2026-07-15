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        Muş'ta devrilen traktörün römorkundaki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Muş'ta devrilen traktörün römorkundaki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

        Pikniğe gidenleri taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen traktörün römorku, Bulanık-Varto kara yolundaki Gelin Çeşmesi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan çoğunluğu çocuk 24 kişi, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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