Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.



Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.



Eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.



Eylemlerini sürdüreceklerini belirten Koçhan, "Oğlum, sana sesleniyorum. Devlet sizler için birçok yasal düzenleme yaptı. Bu fırsatı değerlendirin, orada beklemenin bir anlamı yok. Gelin devletinize teslim olun. Sizleri bekliyoruz. Bu sizin için önemli bir fırsat. Belki bir daha böyle bir imkan olmayabilir." dedi.



Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Yıllardır oğlumu bekliyorum, onu çok özledim. Oğlum gelin teslim olun, kardeşin, ağabeyin, ablan, hepimiz seni bekliyoruz. Bu hasret bitsin." diye konuştu.

