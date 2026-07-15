Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'un Varto ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Muş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'un Varto ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Muş-Varto kara yolu Gümgüm Mahallesi yakınlarında, Muhammed Ali idaresindeki kamyon ile Sadi Tekin'in kullandığı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Tekin olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Hasan Özel ile kamyon sürücüsü Muhammed Ali yaralandı.

        Varto Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özel de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Yarı finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Yarı finalde ilk 11'ler belli oldu!
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi
        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi
        Doğu'da 4 ilde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzen...
        Doğu'da 4 ilde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzen...
        Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
        Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
        Muş'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Muş'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Muş'ta devrilen traktörün römorkundaki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
        Muş'ta devrilen traktörün römorkundaki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
        Muş'ta piknik yolunda facia: 1 ölü, 23 yaralı
        Muş'ta piknik yolunda facia: 1 ölü, 23 yaralı