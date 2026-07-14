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        Muş'ta Murat Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Muş'ta Murat Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Merkeze bağlı Özdilek köyünde 10 Temmuz'da dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düşen Karakaya'nın bulunması için Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt AFAD İl Müdürlüğü ile Bitlis AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekiplerinden oluşan 116 personel katılıyor.

        Ekipler, nehir boyunca belirlenen bölgelerde sonar cihazı, dron ve diğer arama kurtarma ekipmanlarının desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Arama çalışmalarında şimdiye kadar yaklaşık 40 kilometrelik alanda tarama gerçekleştirildi.

        Çocuğun ailesi ve yakınlarının ise arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede umutlu bekleyişi sürüyor.

        Muş Belediyesi ve Türk Kızılay ekipleri de vatandaşlara ve ekiplere ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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