Muş'ta ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, av tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü, 3 av tüfeği şarjörü, 48 tüfek mühimmatı, 26 av tüfeği mühimmatı, harbi ve tarihi eser niteliğinde 4 sikke ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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