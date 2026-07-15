Muş'ta yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muş'ta, hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bağlar Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile yolcu treni çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca, Abdullah Savlı ve Deniz Uygur yaralandı. Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.

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