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        Rüstemgedik beldesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde altyapı, üstyapı, içme suyu ve ulaşım alanlarında çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Rüstemgedik beldesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde altyapı, üstyapı, içme suyu ve ulaşım alanlarında çalışmalar sürüyor.

        Belediye Başkanı Abit Özdemir, beldede ihtiyaçları belirleyerek imkanlar doğrultusunda hizmet üretmeye çalıştıklarını söyledi.

        Birçok alanda hizmet yaptıklarını belirten Özdemir, "Gece gündüz halkımızın hizmetindeyiz. Çalışıyoruz. Beldemizde işlerin aksamaması için rutin çalışmalarımızı düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Rüstemgedik’in ihtiyaçlarını belirleyerek imkanlarımız doğrultusunda önemli hizmetleri hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Beldede 50 bin tonluk su deposunun yapıldığını, yaklaşık 8 bin metre kanalizasyon altyapısı çalışması gerçekleştirildiğini ve 22 bin metrekare parke taşı döşendiğini belirten Özdemir, Malazgirt'ten Rüstemgedik'e gelen yaklaşık 25 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi için de İller Bankasına proje sunduklarını söyledi.

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        Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların meralara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bazı yolların genişletildiğini aktaran Özdemir, "Bizim en büyük hedefimiz Rüstemgedik'e hizmet etmektir. Halkımızın daha güzel, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir beldede yaşamını sürdürmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyeye kanalizasyon temizlik aracı hibe edildiğini belirten Özdemir, destek veren kurumlara teşekkür etti.

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