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        Sinan Akçıl, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde sahne aldı

        Sanatçı Sinan Akçıl, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Sinan Akçıl, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde sahne aldı

        Sanatçı Sinan Akçıl, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi.

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen konserde sahne alan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konser alanını dolduran vatandaşlar, Akçıl'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Konser boyunca sanatçının performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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