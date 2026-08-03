İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Nevşehir'de konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Toplumumuzda 86 milyon omuz verecek ve terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz." dedi.



Turan, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.



Burada yaptığı konuşmada Turan, AK Parti'nin güçlü lideri ve başarılı teşkilatlarıyla milletin desteğini alan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.



Siyasi hareketlerin lider, çizgi ve teşkilat bileşenlerinden oluştuğunu dile getiren Turan, başarılı sonuçların bu unsurların bir arada olmasıyla ortaya çıkabileceğini ifade etti.



AK Parti'nin, 7 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde sandıktan zaferle çıktığını belirten Turan, AK Parti'nin büyümeye devam edeceğini söyledi.



Turan, AK Parti'nin tüm Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:



"AK Parti'nin lideri, teşkilatı, çalışkanlığı ve iddiasıyla dünyaya örnek bir liderdir. AK Parti'nin çizgisi hiç tartışmaya mahal yok ki Malazgirt'in kapılarını açan ruh neyse, Çanakkale Savaşı'nda Allah Allah diye yürüyen anlayış neyse, Cumhuriyet'imizin kuruluş felsefesindeki iddia neyse, 15 Temmuz akşamı büyük bir aşkla koşan insanımızın değerli davası neyse AK Parti'nin çizgisi tam da budur. Bizim lider, çizgi, teşkilat denklemlerimizi anlamayan, 'Bende çok keramet var' diyerek bizden ayrılan insanlar bugün teşkilatlarını kapatmak zorunda kaldılar. Bu toplumu dinleyen, anlayan, 86 milyonu kucaklayan işte tam da bu teşkilatlardır. 86 milyona yüreğimizde yer var. Her gelen başımızın tacı ancak kendi partisinden disipline verilen, kendi olduğu yeri karıştırıp bozan, hakaretten, küfürden başka siyaset bilmeyen insanlara 'dur' demek de bizim görevimiz."



- "Ayağımız yere sağlam basacak"



Terörsüz Türkiye'nin milletle birlikte inşa edileceğini söyleyen Turan, şunları kaydetti:



"TBMM'de önce komisyon, sonra genel kurul aşaması olacak. Her benzer süreçte olduğu gibi ayağımız yere sağlam basacak. Tabii ki şehitlerimizi, gazilerimizi, milletimizi üzen, onlara rağmen bir iş yapmayacağız ancak bu örgütün tasfiyesini, bir daha şehit acısı yaşamamayı, bir daha Sivas'ın ötesi gibi bir tanımlamayı yapmamayı görev biliyoruz. O yüzden o kanunu çıkarıp örgütün tepe yöneticileri ne yapacak, suç işleyenler nasıl ceza alacak, suç işleme eylemine katılmayıp sadece üye olanlar nasıl tasfiye olacak hepsini Meclisimiz değerlendirecek. Toplumumuzda 86 milyon omuz verecek ve terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Sonuç olarak AK Parti büyük bir hareket, emsali olmayan bir destan. Bu destanın yazarı milletin kendisi, bu destanın kalemi Recep Tayyip Erdoğan, bu destanın mürekkebi teşkilatımızdır. Bu yürüyüş destanımıza hep beraber devam edeceğiz."



Programda, AK Parti Orta Anadolu Bölge Koordinatörü ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün de konuşma yaptı.



Toplantı sonunda Turan, merkez ve ilçe belediyelerinden AK Parti'ye katılan belediye meclis üyelerine rozetlerini taktı.



Turan, valilik, belediye ve parti binasını da ziyaret etti.

