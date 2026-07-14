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        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Serebrian, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Nevşehir'de valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Serebrian, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Nevşehir'de valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

        İlk olarak valiliği ziyaret eden Serebrian, Vali Hüseyin Kök ile görüştü.

        Görüşmede, Kapadokya'nın sahip olduğu kültürel ve doğal miras değerleri çerçevesinde turizm potansiyelinin ele alındığı, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkiler ve stratejik ortaklık temelinde turizm alanında geliştirilebilecek işbirliği imkanları üzerine durulduğu öğrenildi.

        Daha sonra belediyeye geçen Serebrian, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı.

        Arı, konuk büyükelçiye Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretlerinde Serebrian'a, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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