Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı muhtarlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arı, Altınışık ve mahalle muhtarlarıyla Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare ve bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.



Arı, burada yaptığı konuşmada, kentin gelişmesi için tüm muhtarlarla elbirliği, istişare ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirtti.



Muhtarlık müessesesinin yöneticiler ile halk arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Arı, "Şehrimizi birlikte yönetmek, ortak aklı kullanarak ve istişare ederek eksiklerimizi giderip ihtiyaçlarımızı belirlemek tek hedefimiz. Belediye bütçemizden 22 mahallemize eşit ölçüde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz ve ihtiyaç duyulan hizmetleri ekiplerimizle gidermeye gayret ediyoruz. Nevşehirli vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.



Yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi veren Arı, muhtarların ihtiyaç, talep ve sorunlarını dinledi.





Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Hasan İler ve Veli Kırşehirli de katıldı.

