Nevşehir'de balkondan düşen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

Nevşehir'de balkondan düşen yabancı uyruklu 2 kardeş hastanede tedavi altına alındı. Karasoku Mahallesi Süer Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki balkonda oynayan yabancı uyruklu kardeşlerden 3 yaşındaki M.S. dengesini kaybederek düştü. Ardından kardeşini tutmak isteyen 6 yaşındaki ağabeyi İ.S. de düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay esnasında çocukların ebeveynlerinin evde olmadıkları öğrenildi.

