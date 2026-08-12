Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu gözlemledi

Hakan Yurtbilir ise ailesiyle katıldığı etkinlikte müzik eşliğinde gökyüzünü izlemenin keyifli olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılanlardan Aysel Aydemir, AA muhabirine, daha önce meteor yağmuru izlemediğini, heyecanla gökyüzünü takip ettiğini belirtti.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çello ve gitarla dinleti sunduğu etkinlikte çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çok sayıda kişi belediye tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

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