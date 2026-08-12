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        Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu gözlemledi

        Nevşehir'de gökyüzü meraklıları, "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği"nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Nevşehir'de gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu gözlemledi

        Nevşehir'de gökyüzü meraklıları, "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği"nde bir araya geldi.

        Çok sayıda kişi belediye tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

        Gökyüzü meraklıları, kale içi ve surlarda oluşturulan alanda meteor yağmurunu gözlemledi.

        Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çello ve gitarla dinleti sunduğu etkinlikte çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Etkinliğe katılanlardan Aysel Aydemir, AA muhabirine, daha önce meteor yağmuru izlemediğini, heyecanla gökyüzünü takip ettiğini belirtti.

        Hakan Yurtbilir ise ailesiyle katıldığı etkinlikte müzik eşliğinde gökyüzünü izlemenin keyifli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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