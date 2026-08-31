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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ile mücadele kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

        Yakalanan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 143 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, 57 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile suç geliri olduğu değerlendirilen 18 bin 200 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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