Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Niğde'ye ulaştı

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Niğde'ye geldi.



Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, Niğde Kent Ormanı önünde karşılandı.



Buradan hareket eden konvoy, kent merkezinde bulunan Muradiye Camisi önüne geldi.



Niğde Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü Muhammed Sami Alboğa, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Filistin Konvoyu'nun dünyadaki hak ihlallerine ve dünyanın Kudüs'ü görmezden gelmesine bir umut olma niyetiyle yola çıktığını söyledi.



Alboğa, "Filistin Konvoyu, Allah nasip ederse birkaç gün ya da birkaç hafta sonra bu kutlu yolculuğunu tamamlayacak. Önemli olan burada belki de bir karınca misali safımızı ve duruşumuzu belli etmek. Bizler her şart ve her ortamda inanıyoruz ki Cenabıhak bizlere bir gün mutlaka Kudüs'ün bağımsızlığını, özgürlüğünü, Filistin'in özgürlüğünü nasip edecek ve Mescid-i Aksa'da rahat şekilde ibadetlerimizi yerine getireceğiz." dedi.



Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz da 9 gümrükten geçip, 14'üncü durak olan Niğde’ye ulaştıklarını söyledi.



Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı hedeflediklerini belirten Durmaz, "Filistin Konvoyu kolektif, ortak akla dayanan, amacı İsrail soykırımını ve zulmünü durdurmak olan insani temelde bir araya gelmiş vicdan sahiplerinden oluşan bir konvoy. Konvoyumuzun üç temel hedefi var. Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasını istemiyoruz. Bunun için hareket halindeyiz. Yine Gazze'nin unutulmuş olmasını kabul etmiyoruz ve Gazze'nin yeniden dünya gündemine gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından dua edildi, İsrail’e tepki gösterildi.



Konvoy, programın ardından Adana'ya uğurlandı.

