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        Bosna Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" Niğde'de karşılanacak

        Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" yarın Niğde'de karşılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Bosna Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" Niğde'de karşılanacak

        Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" yarın Niğde'de karşılanacak.

        Niğde Sivil Toplum Platformunca organize edilen program kapsamında, otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy için karşılama etkinliği düzenlenecek.

        Program kapsamında saat 11.45'te Niğde Kent Ormanı önünde karşılanacak konvoy, buradan kent merkezinde bulunan Muradiye Camisi'ne hareket edecek.

        Öğle namazının kılınmasının ardından cami önünde dua programı gerçekleştirilecek.

        Programın ardından konvoy, Adana'ya uğurlanarak yolculuğunu sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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