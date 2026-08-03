Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri İş'te Güvenli Gelecek Tırı Niğde'de

        İş'te Güvenli Gelecek Tırı Niğde'de

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "İş'te Güvenli Gelecek Tırı", Niğde'de vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:16 Güncelleme:
        İş'te Güvenli Gelecek Tırı Niğde'de

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "İş'te Güvenli Gelecek Tırı", Niğde'de vatandaşlarla buluştu.

        Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlayan tırda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından vatandaşlara güvenli çalışma hayatı ve iş sağlığı ile güvenliği konusunda bilgi verildi.

        Katılımcılar, "Güven Usta Puzzle", "Çarkıfelek" ve "Oyun Halısı" gibi eğitici ve eğlenceli etkinliklerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilirken, özellikle çocuklar ve gençler uygulamalı etkinliklere ilgi gösterdi.

        Vali Nedim Akmeşe de etkinlik alanını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kız arkadaşa kızgın kepçeyle işkence!
        Kız arkadaşa kızgın kepçeyle işkence!
        G.Saray'ın RAMS Park planı!
        G.Saray'ın RAMS Park planı!
        Starlink kârı AI’yi taşıyabilecek mi?
        Starlink kârı AI’yi taşıyabilecek mi?
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        8 aydır karnında taşıdığı kafatası kemiği yerine nakledildi
        8 aydır karnında taşıdığı kafatası kemiği yerine nakledildi
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
        Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Türk lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi
        Türk lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi

        Benzer Haberler

        Niğde'de Uluslararası Arkeoloji Çalıştayı düzenlenecek
        Niğde'de Uluslararası Arkeoloji Çalıştayı düzenlenecek
        Niğde'de "3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali" çeşitli etkinliklerle kutlanıyo...
        Niğde'de "3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali" çeşitli etkinliklerle kutlanıyo...
        Niğdeli sporcu Belinay Akkuş Beşiktaş'a transfer oldu
        Niğdeli sporcu Belinay Akkuş Beşiktaş'a transfer oldu
        Niğde'yi objektiflerden tanıtan yarışma sonuçlandı
        Niğde'yi objektiflerden tanıtan yarışma sonuçlandı
        Niğdeli voleybolcu Belinay Akkuş, Beşiktaş'a transfer oldu
        Niğdeli voleybolcu Belinay Akkuş, Beşiktaş'a transfer oldu
        "Niğde Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" başladı
        "Niğde Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali" başladı