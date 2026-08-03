Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "İş'te Güvenli Gelecek Tırı", Niğde'de vatandaşlarla buluştu.



Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlayan tırda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.



İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından vatandaşlara güvenli çalışma hayatı ve iş sağlığı ile güvenliği konusunda bilgi verildi.



Katılımcılar, "Güven Usta Puzzle", "Çarkıfelek" ve "Oyun Halısı" gibi eğitici ve eğlenceli etkinliklerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilirken, özellikle çocuklar ve gençler uygulamalı etkinliklere ilgi gösterdi.



Vali Nedim Akmeşe de etkinlik alanını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

