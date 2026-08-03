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        Niğde Belediyespor 5 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Niğde Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Niğde Belediyespor 5 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Niğde Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Antalya Kepezspor'dan orta saha oyuncusu Burak Çolak, Bulancakspor'dan kaleci Tunahan Dikişci, Bursa Nilüfer FK'dan santrfor Yusuf Atasoy, Ceyhanspor'dan kanat oyuncusu Furkan İncik ve Torbalıspor'dan kanat oyuncusu Halil Coşkun ile sözleşme imzalandı.

        Niğde temsilcisi, yeni sezonda üst sıralarda yer almayı amaçlıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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