Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı

Trafik uygulama ve denetimlerinde ise 30 bin 714 araç kontrol edildi. İhlal tespit edilen 1285 sürücüye cezai işlem uygulandı, 153 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 24-30 Ağustos tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 276 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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