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        Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 24-30 Ağustos tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 276 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda, vücut izlerinden 6 olay aydınlatıldı.

        Kaçakçılık operasyonlarında da 5 zanlı yakalandı.

        Trafik uygulama ve denetimlerinde ise 30 bin 714 araç kontrol edildi. İhlal tespit edilen 1285 sürücüye cezai işlem uygulandı, 153 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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