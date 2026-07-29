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        Niğde'de husumetlisinin evinin önünde silahla ateş eden zanlı gözaltına alındı

        Niğde'nin Gümüşler beldesinde husumetlisinin evinin önünde ateş eden şüpheli, jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Niğde'de husumetlisinin evinin önünde silahla ateş eden zanlı gözaltına alındı

        Niğde'nin Gümüşler beldesinde husumetlisinin evinin önünde ateş eden şüpheli, jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Gümüşler beldesine bağlı Tunlu Yaylası'nda İ.Ö, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Ö'nün evinin önüne gelerek rastgele havaya ateş etti.

        M.Ö'nün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi sevk edildi.

        İ.Ö, olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açtı.

        Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerce ikna edilerek teslim oldu.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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