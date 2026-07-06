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        Niğde'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Niğde'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Şeyhler köyünde aralarında husumet bulunan komşusu Gökdeniz D. (16) tarafından 23 Mayıs'ta silahla başından vurulan Samet Akçar (28), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.


        Gözaltına alınan şüpheli Gökdeniz D, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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