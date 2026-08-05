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        Niğde'de üst geçitten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Niğde'de üst geçitten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


        Selçuk Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 AHB 622 plakalı otomobil, üst geçitten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan T.D. (28) ve M.D. (19) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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