Niğde'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Niğde'de yaz Kur'an kursuna katılan 76 öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Rahman Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi. Eğitimde, öğrencilere trafikte güvenli geçiş noktalarının kullanımı ile emniyet kemerinin önemi ve sağladığı faydalar hakkında bilgi verildi. Programın sonunda öğrencilere trafik kurallarını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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