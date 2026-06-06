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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Ordu'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, dünyanın yeni bir söyleme, bakışa ve anlayışa ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışı, bugün dünyada deniz feneri görevi üstlenen Türkiye gerçekleştiriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:57 Güncelleme:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Ordu'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, dünyanın yeni bir söyleme, bakışa ve anlayışa ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışı, bugün dünyada deniz feneri görevi üstlenen Türkiye gerçekleştiriyor." dedi.

        Sırakaya, Ordu'da bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi 3. Kademe Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye'nin, dünyanın dengesini tutma noktasında belirgin rol üstlenen bir ülke olduğunu söyledi.

        Tarihteki savaşları ve soykırımları hatırlatan Sırakaya, 2011'de Suriye'de başlayan soykırımda ise 1 milyona yakın insanın katledildiğini, 14 milyona yakın kişinin de mülteci konumuna düştüğünü ifade etti.

        Gazze'de yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 72 bin insanın katledildiğini dile getiren Sırakaya, "Eğer katledilen ve zulme uğrayan çocuk ve kadınsa bilin ki orada bir soykırım vardır. Dolayısıyla tüm bunları önlemekle görevli olan bir Birleşmiş Milletlerin iflasına şahitlik ediyoruz. Bugün içi boşaltılmış olan bu Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumların yerini alan bir ülke var, o ülkenin adı Türkiye ve liderinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

        Sırakaya, dünyanın ahvalinin arzu ettikleri seviyeden çok uzakta olduğunu anlatarak, "Bugün mülteci konumunda yaşayan 43,7 milyon insan var. Evinden ve yurdundan edilmiş insanların sayısını koyduğunuz zaman bu 120 milyonun üzerine çıkıyor." dedi.

        - "Bizim medeniyetimizde merhamet acımak değil, acıtmamaktır"

        Zafer Sırakaya, 10 yıl önce, Avrupa'nın göbeğinde bir savaş olacağının söylenmesi durumunda hiç kimsenin buna inanmayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ama bugün Avrupa'nın göbeğinde bir savaşa şahitlik ediyoruz. Dünyanın yeni bir söyleme, bakışa ve anlayışa ihtiyacı var. Bu anlayışı, bugün dünyada deniz feneri görevi üstlenen Türkiye gerçekleştiriyor. Bunu ifade edebilmeniz için sizin dünyaya söyleyecek bir sözünüzün olması lazım. Batı dünyasının oluşturduğu ilişki ağının dışında bir ilişki ağı oluşturmanız lazım ve bizim oluşturduğumuz ilişki ağının dayandığı temel, hikmettir. Hikmetin dayanağı ise adalet ve merhamettir. Bizim medeniyetimizde merhamet acımak değil, acıtmamaktır. Çünkü bizim medeniyetimizde yaşamak görev, yaşatmak ibadettir."

        Sırakaya, Türkiye'nin dış politikasında birinci paradigmanın asimetrik değil, simetrik bir ilişki ağı olduğunu sözlerine ekledi.

        Toplantıda, AK Parti Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Fatma Ataseven de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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