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        GÜNCELLEME - Ordu'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:43 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Ordu'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Şahincili Mahallesi'nde İ.A. (24) yönetimindeki 52 AFA 006 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Karabulut'a (74) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Karabulut, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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