Ordu'da 1,2 milyon liralık altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, altınlar ele geçirilmişti.

Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden K.T, 4 gün önce evinin soyulduğu ihbarında bulunmuş, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası piyasa değeri 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen altınları çaldıkları iddia edilen zanlılar, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki uygulama noktasında yakalanmıştı.

Olayla ilgili Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.B, F.K, İ.G. ve S.B. adliyeye sevk edildi.

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