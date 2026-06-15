Ordu'da arazi kavgasında kuzenini öldüren zanlı tutuklandı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün silahlı kavgada kuzenini öldüren zanlı tutuklandı.
Giriş: 15.06.2026 - 16:16 Güncelleme:
Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün silahlı kavgada kuzenini öldüren zanlı tutuklandı.
Kadıncık Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kuzeni Engin Y'yi silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ