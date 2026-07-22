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        Ordu'da Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde "918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Ordu'da Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde "918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" başladı.

        Aybastı Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, 22-26 Temmuz'da düzenlenecek festivalin yağlı güreş başta olmak üzere farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

        Gündoğar, "Türkiye'nin en eski er meydanında yağlı güreşlerimiz yapılacaktır. Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda gerçekleştirilecek festivalimize tüm hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinliğe, Aybastı Kaymakamı Makbule Adacı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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