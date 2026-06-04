Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı açıldı

        Ordu'da Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı açıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde inşa edilen Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 18:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı açıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde inşa edilen Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı hizmete girdi.

        Vali Muammer Erol, Hızarbaşı Günlük Mahallesi'ndeki alanın açılışında, nüfusu 25 bin üzerindeki ilçeler için zorunlu, yerine getirilmesi gereken bir hizmet olduğunu söyledi.

        Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı'nın örnek bir proje olduğunu belirten Vali Erol, aynı zamanda merhamet ve şefkat duygularını da harekete geçireceğini vurguladı.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise güzel bir tesisi açmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Vali Erol ve protokol üyeleri, 150 hayvan kapasiteli kedi evi, 20 anne-yavru köpek alanı ve 12 serbest dolaşım bölümünden oluşan tesisi gezdi.

        Ünye Belediyesince yaptırılan yaşam alanı için düzenlenen açılışa, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Şoför hayatını kaybetti, yolcular ku...
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Şoför hayatını kaybetti, yolcular ku...
        Ordu'nun 5 aylık asayiş raporu: Aranması bulunan 3 bin 900 şüpheli yakaland...
        Ordu'nun 5 aylık asayiş raporu: Aranması bulunan 3 bin 900 şüpheli yakaland...
        Ordu'da örtü altı üretim 68 bin metrekareye ulaştı
        Ordu'da örtü altı üretim 68 bin metrekareye ulaştı
        Ordu'da milli judocular Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı
        Ordu'da milli judocular Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı
        Ordu'da öğrenciler önce yarıştı, sonra hayırda buluştu
        Ordu'da öğrenciler önce yarıştı, sonra hayırda buluştu
        Ordu'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
        Ordu'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı