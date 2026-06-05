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        Ordu'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
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        Ordu'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde ilk program Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.


        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.


        Programda, Ünye Emine Görgülü Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi de gösteri sundu.


        Ünye Adliye Sarayı giriş katında ise Ünye Denetimli Serbestlik yükümlüleri ile Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yükümlülerce yapılan el sanatları sergilendi.


        Etkinliklere, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir, Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Duman, Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy ve davetliler katıldı.

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