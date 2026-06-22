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        Ordu'da dereye düşen kişi öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Ordu'da dereye düşen kişi öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Saraycık Mahallesi'nde kızıyla dereye giden Barış Peker (50), ayağının kayması sonucu suya düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler tarafından dereden çıkarılan Peker, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.






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