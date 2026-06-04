Ordu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü, hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, 52 M 0504 plakalı dolmuşun şoförü Cantürk Topal (38), yolcularını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.



Topal, Çatallı Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak dolmuşu durdurdu.



Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Öte yandan kaza sırasında yolcuların bulunduğu dolmuşta yaralanan olmazken, araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

