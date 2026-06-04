Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü hayatını kaybetti

        Ordu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü hayatını kaybetti

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 21:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü hayatını kaybetti

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 52 M 0504 plakalı dolmuşun şoförü Cantürk Topal (38), yolcularını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

        Topal, Çatallı Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak dolmuşu durdurdu.

        Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Öte yandan kaza sırasında yolcuların bulunduğu dolmuşta yaralanan olmazken, araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        Kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi
        Kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi
        Ordu'da Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı açıldı
        Ordu'da Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı açıldı
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Şoför hayatını kaybetti, yolcular ku...
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Şoför hayatını kaybetti, yolcular ku...
        Ordu'nun 5 aylık asayiş raporu: Aranması bulunan 3 bin 900 şüpheli yakaland...
        Ordu'nun 5 aylık asayiş raporu: Aranması bulunan 3 bin 900 şüpheli yakaland...
        Ordu'da örtü altı üretim 68 bin metrekareye ulaştı
        Ordu'da örtü altı üretim 68 bin metrekareye ulaştı
        Ordu'da milli judocular Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı
        Ordu'da milli judocular Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı