Ordu'da heyelanda çöken ahırdaki 5 büyükbaş telef oldu

Ekiplerin çalışması sonucu ahırdaki 10 büyükbaştan 5'i kurtarıldı, 5'i ise telef oldu.

Halil Güney'e ait ahır, heyelanda toprak altında kaldı. Durumu fark eden Güney, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.