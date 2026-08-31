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        Ordu'da heyelanda çöken ahırdaki 5 büyükbaş telef oldu

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde heyelanda ahırın çökmesi sonucu 5 büyükbaş telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Ordu'da heyelanda çöken ahırdaki 5 büyükbaş telef oldu

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde heyelanda ahırın çökmesi sonucu 5 büyükbaş telef oldu.

        Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

        Halil Güney'e ait ahır, heyelanda toprak altında kaldı. Durumu fark eden Güney, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Akkuş Belediyesi ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu ahırdaki 10 büyükbaştan 5'i kurtarıldı, 5'i ise telef oldu.

        Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ahırı zarar gören Güney'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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