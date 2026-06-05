Ordu'da İklim Krizi Yürüyüşü düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İklim Krizi Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzüncü Yıl mevkisinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. TEMA Vakfı Ünye Sorumlusu Nihan Çebi Gürsoy, yaptığı açıklamada, iklim kriziyle mücadelenin hayati önem taşıdığını söyledi. İklim krizine karşı kaybedecek zaman kalmadığını vurgulayan Gürsoy, TEMA Vakfınca bu yolda verilen mücadeleyi anlattı.

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