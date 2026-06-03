Ordu'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.





Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'nde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.



Olay anında iş yerinde bulunan Cevat Arslan, ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.



Arslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, motosikletle yapıldığı tespit edilen silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.​​​​​​​

