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        Ordu'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Ordu'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.


        Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'nde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

        Olay anında iş yerinde bulunan Cevat Arslan, ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

        Arslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, motosikletle yapıldığı tespit edilen silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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