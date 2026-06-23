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        Ordu'da karısını öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Ordu'da karısını öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

        Karacalı Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Emine S'yi (36) iş yerinde, C.A'yı da bir minibüste bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Serkan S. (38) jandarmadaki işlemlerinin ardından Kumru Adliyesine sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kumru Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Emine S'nin cenazesi ise kılınan namazın ardından Fizme Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Öte yandan olayda yaralanan C.A'nın Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.


















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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