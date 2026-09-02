Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Çavuş Demirci olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emrah Demirci müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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