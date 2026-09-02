Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü
Ordu'nun İkizce ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun İkizce ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Emrah Demirci idaresindeki "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Çavuş Demirci olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emrah Demirci müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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