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        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü

        Ordu'nun İkizce ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü

        Ordu'nun İkizce ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Emrah Demirci idaresindeki "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Çavuş Demirci olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emrah Demirci müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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