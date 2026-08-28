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        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Beylerli Mahallesi'nde Nurettin U. idaresindeki "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki 2 çocuk yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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