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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Altınordu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, A.B.K, B.K, B.G. ve A.K'nin ev, iş yeri ve araçlarında yaptıkları aramada 741 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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