Ordulu gazeteci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan gazeteci, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan gazeteci, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde 9 Eylül'de kullandığı 52 AGK 950 plakalı motosiklet ile B.A. idaresindeki 34 FG 6437 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Dursun Biran Yılmaz (38), tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.
Kentte yayın yapan Ordu Boztepe TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz'ın cenazesi, yarın Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Gülyalı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.
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