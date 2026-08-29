Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Safi MCL Bentonit Ünye'yi 1-0 yendi.
Giriş: 29.08.2026 - 18:56 Güncelleme:
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Safi MCL Bentonit Ünye'yi 1-0 yendi.
Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 82. dakikada Nihal Saraç attı.
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