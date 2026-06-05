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        Ünye'de kütüphane ve yıl sonu sergisi açıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tekkiraz İlkokulu'nda kütüphane ve yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Ünye'de kütüphane ve yıl sonu sergisi açıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tekkiraz İlkokulu'nda kütüphane ve yıl sonu sergisi açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştiren projelerin önemli olduğunu söyledi.

        Kitapların öğrenciler için önemine değinen Alan, emeği geçenlere teşekkür etti.


        Konuşmaların ardından hayırsever Doç. Dr. Güvenç Koçkaya tarafından Uras Koçkaya adına yaptırılan kütüphane ve yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.




        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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