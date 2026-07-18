Kadirli ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. İlçe Müftülüğünce Değirmendere köyünde düzenlenen etkinlikte dua edildi, aşure dağıtıldı. İlçe Müftüsü Yakup Etik, etkinliği geleneksel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

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