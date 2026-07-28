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        Kadirli ilçesinde üreticilere "B-Reçete Sistemi" anlatıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticilere "B-Reçete Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Kadirli ilçesinde üreticilere "B-Reçete Sistemi" anlatıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticilere "B-Reçete Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen bilgilendirme toplantısı, Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

        Programa katılan üreticilere tarım ürünlerinde pestisit kalıntısının önlenmesinin amaçlandığı "B-Reçete Sistemi"ni tanıtan müdürlük ekipleri, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımını anlattı.

        Toplantıda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, çevre ve insan sağlığının korunmasında güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimin önemli olduğunu söyledi.​​​​​​​

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