Osmaniye'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BCM 296 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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