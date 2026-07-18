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        Osmaniye'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Osmaniye'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Osmaniye'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Osmaniye'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


        Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BCM 296 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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